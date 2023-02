(Di sabato 4 febbraio 2023) Nicola, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato deicontro il Milan della sua epoca ma anche di quello dia 'Tuttosport'

Oppure andando indietro di qualche anno in maglia nerazzurra il protagonista assoluto era Nicola, amatissimo dai tifosi anche per la sua capacità di interpretare ilda mattatore. Un ...Per ilInter - Milan invece è stato designato Davide Massa . Il fischietto di Imperia ha già ... 20.45 CHIFFI TEGONI "IV: ZUFFERLI VAR: FABBRI AVAR: PATERNA MARTEDÍ 7 ...

Berti: “Derby Mi gasavo quando mi mandavano a ca**re. Domani vinciamo” Pianeta Milan

Il derby di Berti: "Gufavo il Milan, i fischi dei tifosi rossoneri mi gasavano e godevo nel batterli" TUTTO mercato WEB

Berti: "Calhanoglu al Milan non era così forte, Barella deve fare come me. Fischi e cori nel derby... Fcinternews.it

Inter-Milan, Calhanoglu sfida Theo: sono gli accendi derby Tuttosport

Il derby dei tifosi Inter - News Ufficiali

I ricordi, il pronostico, Calhanoglu e Theo Hernandez: parla Nicola Berti alla vigilia del derby di Milano Inter-Milan ...Nicola Berti tira le somme sul derby di domani sera. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter a Tuttosport Nicola Berti tira le somme sul derby di domani sera. Le dichiarazioni dell’ex ...