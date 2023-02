Benevento | Cannavaro esonerato Vigorito è rinsavito

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 febbraio 2023) . Dopo l’ennesima sconfitta, stavolta in casa contro il Venezia ultimo in classifica, il presidentee haFabiostraordinario calciatore, decisamente con meno fortuna da allenatore. Ilè penultimo in classifica con un piede in Serie C La notizia è di Gianluca Di Marzio: Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Venezia, il presidente delha deciso di esonerare Fabioe il ds Pasquale Foggia. L’allenamento in programma domani sarà diretto dall’allenatore della Primavera, Scarlato. La società giallorossa sta anche valutando la possibilità del ritiro. Fabiolascia così la panchina giallorossa dopo 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Dopo 6 anni termina ...