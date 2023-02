Benevento ancora sconfitto | esonerato Cannavaro

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – IlCalcio ha comunicato “di aver sollevato Fabiodal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paoloe il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”. Così il club in una nota. Le decisione è arrivata dopo l’ennesima sconfitta, subita oggi dalin casa contro il Venezia. La formazione campana è penultima con 23 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.