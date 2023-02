Beach volley | World Tour 2023 Doha Ranghieri Carambula inarrestabili | è semifinale!!!

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non si fermano più Alexe Adriane tornano, dopo l’exploit di Torquay a dicembre, in semifinale in un torneo Elite 16, il secondo a cui partecipano assieme. Un risultato straordinario per la coppia italiana che inizia nel migliore dei modi la rincorsa alla seconda partecipazione olimpica dopo quella di Rio. Gli azzurri hanno sconfitto con un secco 2-0 gli spagnoli Herrera/Gavira. Senza storia il primo parziale con gli azzurri che prendono ben presto il largo e si impongono con il punteggio di 21-13. La coppia italiana tiene il ritmo alto,è sempre molto efficace a muro (6 punti totali) e per gli azzurri è gioco facile prendere il largo nella parte centrale del secondo set e vincere con il punteggio di 21-16 che certifica l’ingresso in semifinale dove domani gli azzurri troveranno nientemeno che i campioni ...