Cresciuto nel Bronx, l'americano classe 1994 ha giocato con Maccabi e al Le Mans- L'Umana Reyerha siglato un accordo fino al termine della stagione con la guardia Kendrick Ray. Nativo di New York (26 gennaio 1994) arriva dal BC Igokea, team bosniaco. Cresciuto nel Bronx, prima di andare ......00 Ternana - Modena 2 - 1 14:00- Cittadella 1 - 1 16:15 Genoa - Pisa 0 - 0- LEGASERIE A 19:30 Varese - Brescia 80 - 72 20:30 Scafati -89 - 85- SERIE A2 20:00 ...

L'Umana Reyer saluta e ringrazia Allerik Freeman - UMANA REYER VENEZIA Reyer

Basket: Venezia. Siglato un accordo con la guardia statunitense Ray Tiscali

Happy Casa Brindisi alla difficile prova di Venezia per il test di continuità BrindisiReport

Serie A1 femminile, Reyer Venezia a Brescia per l'ultima fatica prima della sosta VeneziaToday

MERCATO LBA - Reyer Venezia, Allerik Freeman in direzione Besiktas Pianetabasket.com

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A, la Givova Scafati. Il match si disputerà al PalaBarbuto con in ...L'Umana Reyer Venezia comunica di aver siglato un accordo fino al termine della stagione con la guardia Kendrick Ray. Nativo di New York (26 gennaio 1994) arriva dal ...