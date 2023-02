Basket | la Virtus Bologna vince anche in casa dell’ASVEL Villeurbanne! Fondamentale uno strepitoso Marco Belinelli

(Di sabato 4 febbraio 2023) Vittoria importantissima dellanella 23ma giornata dell’Eurolega 2022-2023 di. Dopo il successo di martedì contro la Stella Rossa, i ragazzi di coach Sergio Scariolo si impongonoinVilleurbanne per 64-77 e si avvicinano dunque ulteriormente alla zona playoff (ora l’ottavo posto si trova soltanto a una vittoria di distanza). In una serata in cui mancano Milos Teodosic (a causa di un forte attacco influenzale), Semi Ojeleye e Iffe Lundberg, per la compagine emiliana sono fondamentali i 21 punti di un magnifico(4/6 da due e 4/8 da tre), ma ci sono da segnalarei 10 punti a testa di Isaia Cordinier (autoredi 5 rimbalzi e 5 assist) e Tornike ...

Dopo un buon avvio (2 - 9), laha incassato un parziale di 10 - 0, rimettendosi però subito in carreggiata e chiudendo il primo quarto sopra di 7 (14 - 21) con Weems e Jaiteh in evidenza. Nel ...... campione d'Italia con Siena (2011) e vincitore della Champions League in quotaBologna (... italo - sanmarinese classe 1996 formatosi nelle giovanili delRimini prima di disputare due ...

VIRTUS INSIEME A BIMBO TU – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA Bologna Basket

LA VIRTUS DOMANI A LIONE – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E PROVINCIA Bologna Basket

LA VIRTUS FEMMINILE BATTE L'OLYMPIACOS – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA E ... Bologna Basket

Basket femminile, Eurolega 2023: la Virtus Bologna batte al PalaDozza le greche dell’Olympiacos SFP OA Sport

Il venerdì della quinta settimana di doppia partita del calendario di EuroLeague, corrispondente alla giornata numero 23, vede la Virtus Bologna (10-12) all'Astroballe contro i ...I 21 punti dell'ex campione Nba non fanno pesare l'assenza di Teodosic. Bologna passa in casa dei francesi (77-64) e tiene vive le speranze per entrare nelle prime otto ...