A far chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'allenatore delnella conferenza stampa di oggi. Il tecnico catalano è conscio della situazione ma chiede pazienza in primis al ...Infine sul: "Amo quei colori, mi hanno dato tutto e non mi hanno mai lasciato solo, penso chefarà bene, lui conosce la ...

Barcellona, Ansu Fati vuole andare via. Ci sono Bayern e United ma la clausola è di un miliardo IlNapolista

Barcellona, Xavi: 'Ansu Fati Non è il momento di parlarne..' Calciomercato.com

Barcellona, Xavi: «Sergio Busquets deciderà quando vuole il suo futuro per la prossima stagione» Calcio News 24

Barcellona, Xavi cita ancora l'Inter in conferenza: "Sembrava molto forte, ora fa fatica" Fcinternews.it

Barcellona, Xavi: 'Dura vincere, guardate Inter e Juve...' VIDEO Calciomercato.com

Secondo AS, il Manchester United guarda in casa Barcellona per il futuro: piace Ansu Fati. Xavi, tecnico dei blaugrana: "Per noi è importante, ...L’ex attaccante bulgaro, talento sopra le righe ma noto anche per il suo carattere burrascosco e diretto, ha dismesso gli abiti da allenatore e ora giudica il calcio tramite la tv Univision senza trop ...