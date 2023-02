Barcellona | tentativo per un esterno alla fine del mercato | no secco dell'Atletico

Per Amrabat, invece, i viola hanno respito l'assalto delchiudendo la porta in maniera ... Senza successo, nonostante un ultimissimodei francesi con uno scambio. Calciomercato, ...... anzi, sembrano intenzionati a sopprimerli, come dimostra ildi dar vita alla Superlega. ... Il, invece, riparte da Luis van Gaal e da un nuovo numero dieci, Juan

Tentativo del Barcellona per Amrabat: la Fiorentina rifiuta l’offerta Goal.com

Amrabat-Fiorentina: pace fatta dopo il tentativo del Barcellona numero-diez.com

Mundo Deportivo: Barcellona, tentativo last minute per Amrabat. Approcci fin qui solo col calciatore, non con la Fiorentina. Oggi la decisione Fiorentina.it

Barcellona, tentativo per Elanga: la formula dell'affare Calciomercato.com

Messi tentato da Barcellona e Arabia: rinnovo con il Psg da riscrivere Corriere dello Sport

La carriera di Alen Halilovic sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Il giocatore croato era arrivato al Barcellona nel 2015 dalla Dinamo Zagabria per 5 milioni di euro e ...Il calciatore piace ai dirigenti interisti e si era parlato di lui come di un obiettivo mentre Skriniar poteva passare al PSG ...