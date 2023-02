Autostrada A14 | morti tennista disabile e 2 dei suoi figli nello scontro con un tir in galleria Grave il terzo ragazzino

Leggi su firenzepost

(Di sabato 4 febbraio 2023) - Famiglia distrutta sull'A14, nelle Marche. Quella di Andrea Silvestrone, 51enne atleta paralimpico di 'weelchair tennis', il tennis in carrozzina, e due deitre- un14enne e la sorella di 8 anni -, di Montesilvano (Pescara),schianto tra l'auto su cui viaggiavano in A14, in direzione nord, all'interno dellaCastello a Grottammare (Ascoli Piceno) in corrispondenza di un cantiere con circolazione a doppio senso di marcia, e un tir L'articolo proviene da Firenze Post.