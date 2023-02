Autonomia | Bonaccini strepita Ma anche lui voleva la scuola regionalizzata | ecco le prove

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Va bene il congresso. E ok pure a quell’aliquota d’incoerenza in funzione di antidoto alla fissità degli spiriti morti, ma sottoscrivere un documento e poi rimangiarselo è un’altra cosa. In verità, Stefano(è di lui che scriviamo) ha fatto di peggio: da presidente dell’Emilia Romagna ha firmato le pre-intese sull’differenziata che ora, da candidato alla segreteria del Pd, accusa di «attentare all’unità nazionale». Roba da far impallidire il miglior Fregoli. Ma tant’è: con Zaia e Fontana, governatori rispettivamente di Veneto e Lombardia,è uno dei tre presidenti che ha chiesto più poteri e più risorse per la propria Regione. Tutto nero su bianco, con tanto di firma su carta intestata.chiese piùper l’Emilia Romagna Certo, chiunque ha diritto di ...