Auto contro tir sulla A14 | morto un ex atleta paralimpico con due figli Gravi incidenti anche fuori Roma e Firenze

(Di sabato 4 febbraio 2023) Andrea Silvestrone, tennista di 49 anni affetto da sclerosi multipla, e due dei suoi tresono morti in un incidente stradale avvenuto oggi sull’A14, in direzione nord, nella galleria Castello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Lo s, avvenuto nei pressi di un cantiere segnalato, ha coinvolto un’a noleggio proveniente dall’Abruzzo – su cui viaggiavano Silvestrone e i suoi tre– e un tir, il cui conducente è rimasto illeso. Il terzoo adolescente del tennista è ferito e si trova ora all’ospedale di Torrette, vicino ad Ancona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e l’Anas. Residente a Montesilvano, in Abruzzo, Silvestrone è stato spesso testimonial di iniziative a favore dell’inclusione nello sport. «La vita è ...

L'ha invaso la corsia di senso opposto come se il guidatore non fosse più in sé e si è schiantatail muso del tir che viaggiava sul lato opposto. Questo mostra il video di una telecamera che ...

Incidente I soccorsi sono intervenuti alle 14:30, una donna di 47 anni, un uomo di 29 e un bambino di 9 sono rimasti feriti ma fortunatamente non sono in gravi condizioni Lo scontro tra due auto a Bel ...SAN LOREZO IN CAMPO - Tanta paura nell'incidente di questa mattimna poco dopo le 9, lungo la strada che dalla rotatoria lungo la 424 della Valcesano porta a Fratte Rosa. Tre i veicoli ...