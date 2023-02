ATTENZIONE AL FINTO BUONO COOP da 500 EURO con mittente GOOGLE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 4 febbraio 2023)alla nuova truffa per email dal titolo “info, questoè tuo? Conferma adesso” che arriva da finta emailcon indirizzo office@.com Cestinare il messaggio e non fare click su nessun link! Ecco il testo della frode : Ciao info! Questa purtroppo é l’ultima volta che possiamo contattarti per ricordarti che il tuoda 500€ é in attesa. A partire dalla prossima settimana tutti i buoni non ritirati saranno riestratti a sorte e consegnati ad altri potenziali vincitori. Se hai ricevuto questa email non perdere altro tempo e conferma qui:500€ Quest’occasione é riservata per te tra migliaia di clienti,non lasciartela sfuggire. Clicca subito qui: il tuo ...