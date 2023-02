“Attacco alle istituzioni | basta polemiche” Crosetto chiede la tregua

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sulla scia del messaggio lanciato da Giorgia Meloni arriva anche quello di Guido. Il ministro della Difesa, con un post su Twitter, ha mandato un invito a tutte le forze politiche in merito alla situazione sugli anarchici e a tutte leche si sono venute a creare dopo l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia alla Camera: “Bisogna saper accantonare la polemica politica quando è lo Stato (non questo o quel Governo) ad essere sotto. La minaccia degli anarco-insurrezionalisti, che si stanno saltando con gruppi antagonisti e rimasugli del terrorismo, èdemocratiche”. Il messaggio social del fondatore di Fratelli d'Italia ha però scatenato la reazione di Carlo Calenda, leader del Terzo polo, che non ha perdonato le incursioni degli esponenti ...