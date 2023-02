ATP Montpellier 2023 | Rune e Sinner partono favoriti | ma attenzione a Coric e Bautista Agut

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo la pausa per le qualificazioni della Coppa Davis, torneranno nella prossima settimana i tornei di singolare maschile validi per il circuito ATP. Tra questi ci sarà, dal 6 al 12 febbraio, anche l’Open Sud de France, evento che si svolgerà a Marsiglia (Francia) e che vedrà sfidarsi diversi fuoriclasse. lprincipali per la vittoria finale saranno Holgere Jannik, ossia rispettivamente la prima e la seconda testa di serie del torneo. Il danese (n.9 al mondo), reduce dal buon ottavo di finale raggiunto agli Australian Open(il classe 2003 è stato poi battuto al quinto set dal russo Andrey Rublev), andrà a caccia di conferme e proverà a trionfare nuovamente in Francia dopo il successo dello scorso novembre al Masters di Parigi (da ricordare la grandissima affermazione in ...