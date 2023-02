Atp Montpellier 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming con Sinner

(Di sabato 4 febbraio 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di, indal 6 al 12 febbraio. Il circuito maschile fa tappa sul cemento indoor europeo, più precisamente in Francia, dopo la trasferta oceanica. Il grande protagonista del torneo disarà Jannik, reduce da un’ottima prova in Australia contro Tsitsipas e determinato a conquistare punti per risalire il ranking. La prima testa di serie sarà però Holger Rune, seguito proprio dall’altoatesino e da Borna Coric. Al via anche Lorenzo Sonego, mentre nelle qualificazioni spicca la presenza di Luca Nardi. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e ...

... anche un po' datati (l'ultimo due anni fa a). Ben diverso il palmares di Coric, che ha vinto tre tornei a livello, in primis il già citato Masters 1000 di Cincinnati dello scorso ...Ha preso forma il tabellone del '250' di, appuntamento che vedrà in Holger Rune il numero uno del seeding. Per il talento danese che ha sfondato per la prima volta in carriera la barriera ...

Possibile derby azzurro ai quarti. Qualche incognità in più per Sonego. Presenti nel tabellone anche Coric e Roberto Bautista Agut ...