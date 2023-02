(Di sabato 4 febbraio 2023) Pochi minuti fa è stato sorteggiato ilprincipale del torneo ATP 250 di, il primo della stagione indoor europea prima del trasferimento negli Stati Uniti per i due Masters 1000 che occupano l’intero mese di marzo. Due gli italiani presenti,, che si ritrovanodi finale, l’ultimo. L’altoatesino, accreditato della seconda testa di serie, ha un bye al primo turno, e potrebbe esordire con l’ungherese Marton Fucsovics, al quale ha rimontato due set di svantaggio agli Australian Open, o con un qualificato. Potrebbe poi esserci l’eventuale incrocio con il torinese, al quale però tocca subito il francese Benjamin Bonzi. In caso di successo, non sarebbero proibitivi il ...

MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 6.035 (0 punti) SECONDO TURNO - 9.880 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 17.010 (45 punti) SEMIFINALE - 29.355 (90 punti) FINALISTA - 49.940 (150 punti) ...Nella prima settimana di febbraio, dal 6 al 13, si svolgono i 3250 di Cordoba, Dallas e. Sulla terra argentina non parteciperanno i migliori giocatori del ranking mondiale, e la ...

ATP Montpellier 2023: Rune e Sinner partono favoriti, ma attenzione a Coric e Bautista Agut OA Sport

ATP Montpellier 2023: il tabellone. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nello stesso quarto, corsa a ostacoli per Rune OA Sport

Tennis, Sinner sarà la testa di serie numero 2 all'Atp di Montpellier Sky Sport

Atp Montpellier 2023 con Jannik Sinner: montepremi e prize money SPORTFACE.IT

ATP Montpellier 2023, Pablo Carreno Busta rinuncia e Jannik Sinner sarà testa di serie n.2 OA Sport

Dopo la pausa per le qualificazioni della Coppa Davis 2023, torneranno nella prossima settimana i tornei di singolare maschile validi per il circuito ATP. Tra questi ci sarà, dal 6 al 12 febbraio, anc ...Dopo la pausa per le qualificazioni della Coppa Davis 2023, torneranno nella prossima settimana i tornei di singolare maschile validi per il circuito ATP. Tra questi ci sarà, dal 6 al 12 febbraio, ...