Atletica | Zayab Dosso eguaglia il record italiano sui 60 | che stoccata a Lodz! Claudio Stecchi continua a salire

(Di sabato 4 febbraio 2023) Non soltanto Marcell Jacobs alla Orlen Cup di Lodz, meeting valido per il World Indoor Tour (livello bronze). Zaynabhato il già suodei 60 metri indoor siglato lo scorso anno. L’azzurra si è inventata uno splendido sprint nella località polacca e ha timbrato un eccellente 7.14, chiudendo in seconda posizione con lo stesso crono della polacca Ewa Swoboda (la padrona di casa si è imposta al photo-finish). Si tratta di uno splendido risultato per la nostra portacolori, che settimana scorsa aveva debuttato in 7.18 e che oggi ha ribadito di essere in eccellente forma fisica in vista degli Europei Indoor (2-5 marzo a Istanbul), dove si potrà giocare carte decisamente interessanti. Alle sue spalle si sono piazzate Tristan Evelyn dalle Barbados (7.20), la polacca Magdalena Stefanowicz (7.27) e ...