Atletica | Stefano Sottile rinasce! 2 27 | anche Tamberi esulta | “Bentornato | fenomeno!”

(Di sabato 4 febbraio 2023)è definitivamente tornato ai vertici e l’italiana deve essere contenta per avere recuperato un talento cristallino del salto in alto, che si era un po’ perso negli ultimi tre anni. L’azzurro è riuscito a saltare 2.27 metri nella lunghissima gara andata in scena a Weinheim (Germania) e conclusa soltanto nella tardissima serata di venerdì. Il piemontese ha aggiunto due centimetri rispetto a quanto fatto mercoledì sera a Siena e ha firmato la terza prestazione in carriera, a quattro anni di distanza dal 2.33 di Bressanone con cui stupì il mondo (preceduto poche settimane prima dal 2.30 di Rieti). Il 25enne ha superato la quota al primo tentativo, in occasione addirittura dell’undicesimo salto di una gara eterna e chiusa al secondo posto, soltanto alle spalle del tedesco Jonas Wagner (il ...

