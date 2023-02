(Di sabato 4 febbraio 2023)firma uno squillo di lusso ai Campionati Italiani giovanili indoor in corso di svolgimento al PalaIndoor di Ancona. Il 18enne torinese ha confezionato uno splendido show nel salto con, volando alla quota rimarchevole di 5.51 metri e siglando il nuovo20. L’alfiere della SafPiemonte è andato oltre al 5.50 di Andrea Giannini, datato 29 settembre 1995 a Cannes (primato assoluto), dopo aver fatto cadere ilin sala (il 5.31 di Claudio Stecchi, 8 febbraio 2010 a Firenze) pochi minuti prima. L’allievo di Riccardo Frati si è migliorato di ben sedici centimetri rispetto al 5.35 outdoor dello scorso anno. Si è messa in splendida luce anche(ricordiamo che ...

... il ciclismo, il volley e l', sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli ...l'area Assistenza di sky.it DAZN SERIE A DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di...... il ciclismo, il volley e l', sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli ... Riattiva DAZN - Scopri tutte le offerte IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS a cura diRossi - ...

Atletica, Simone Bertelli si esalta con l'asta: record italiano under 20. Marta Amani riparte da 6.32 OA Sport

Atletica, Simone Barontini vince gli 800 a Manchester. Coiro e Mosetti si migliorano, Bogliolo sottotono OA Sport

Simone Vagnozzi: "Con Jannik continuiamo a lavorare sul servizio e ... TennisItaliano.it

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Simone Bertelli firma uno squillo di lusso ai Campionati Italiani giovanili indoor in corso di svolgimento al PalaIndoor di Ancona. Il 18enne torinese ha confezionato uno splendido show nel salto con ...Salti show ad Ancona, nella giornata inaugurale dei Campionati italiani juniores e promesse indoor. Nell’asta Simone Bertelli supera il record italiano under 20 volando alla quota di 5,51, meglio anch ...