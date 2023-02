Atletica | Orlen Cup Lodz 2023 | Jacobs bagna il debutto stagionale con una vittoria nei 60 metri

(Di sabato 4 febbraio 2023)conin questoper Marcell, che taglia per primo il traguardo dei 60allaCup di, tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di. Il 28enne bi-campione olimpico di Tokyo ha corso la finale in 6.57, migliorando di quattro centesimi la sua prestazione del pomeriggio. Secondo si è piazzato il padrone di casa Kopec (6.60), mentre sul terzo gradino del podio è salito Jerod Elcock (6.63) di Trinidad & Tobago. Uncertamente ben lontano dalla miglior condizione, ma in qualche modo c’era da attenderselo alla primae dopo un’assenza di diversi mesi dalle competizioni. La speranza e l’obiettivo è che l’azzurro continui a stare bene ...

Marcell Jacobs corre in 6.61 la sua prima gara della stagione , nella semifinale dei 60 metri allaCup di Lodz 2023 , tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di. L'azzurro parte un po' contratto , poi riesce senza particolari problemi a risalire in scioltezza e vincere la sua ...Quella di sabato è la sua terza partecipazione allaCup di Lodz: secondo con 6.53 nel 2021 (battuto proprio da Mike Rodgers), primo con 6.49 nel ...

Ritorno in pista per Marcell Jacobs che ha vinto la batteria dei 60 indoor con il tempo di 6.61 alla Orlen Cup di Lodz, in Polonia), con il tempo di 6.61. L'olimpionico dei 100 metri tornerà in gara p ...