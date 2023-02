Atletica | Marcell Jacobs ammette | “Non sono soddisfatto | ho fatto fatica Ma l’obiettivo sono i 100”

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023) Iniziata con un successo la stagione di. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 (100 metri e staffetta 4×100) era atteso nella sua prima uscita sui 60 metri indoor nella Orlen Cup di Lodz, meeting del World Indoor Tour dileggera (livello bronze). Avevamo lasciatoa quell’oro di determinazione e classe degli Europei di Monaco di Baviera (Germania), nonostante i tanti problemi di fisici di un 2022 irto di ostacoli., campione d’Europa e del mondo di questa specialità, si è imposto con il crono di 6.57, evidenziando una forma non perfetta sia per tempi di reazione che di frequenza nella prima parte della prova. Aveva comunque bisogno di gareggiare il nostro portacolori per riacquisire quel feeling necessario con l’agonismo puro. “Il tempo non mi soddisfa, sto facendo ...