Atletica | Lodz | Jacobs vince finale 60 metri con tempo di 6 57**

(Di sabato 4 febbraio 2023), 4 feb. (Adnkronos) - Il velocista azzurro Marcellladei 60all'Orlen Cup di, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour. Il campione olimpico dei 100dopo 172 giorni dall'ultima gara, ovvero la trionfaledei 100 agli Europei di Monaco di Baviera dello scorso agosto, si è imposto con ildi 6.57. "Ilmi soddisfa fino ad un certo punto. Sto facendo un po' più di fatica ma stiamo lavorando per quello che è il nostro obbiettivo che sono i 100. Era giusto tornare in gara", ha dettoal termina della gara alla Rai.