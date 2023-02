Atletica | Leonardo Fabbri torna a rumoreggiare | pesante 21 33 in Francia Chituru Ali sopra 6 70

Leggi su oasport

(Di sabato 4 febbraio 2023)to a risplendere dopo un anno e mezzo. L’azzurro si è imposto nel Meeting di Val-de-Ruil, gettando il suo peso a 21.33 metri e firmando il minimo per gli Europei Indoor (a Istanbul dal 2-5 marzo), andando vicino alla misura firma al Golden Gala del 2021. Il toscano si è ben espresso al suo debutto stagionale, al rientro dal periodo di allenamento in Sudafrica. La sua gara si era aperta con un 20.85, poi un nullo e quindi il 21.33 risolutivo. A seguire un altro nullo, un 20.46 e un 20.56. Battuti il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.10) e l’ucraino Roman Kokoshko (20.57). Il 25enne ha poi espresso la propria gioia attraverso i canali federali: “Sono molto contento, è il mio miglior esordio di sempre ma so che avrei potuto fare di più: e non di poco. Mi sarebbe piaciuto piazzare un altro lancio oltre i ventuno ...