Atletica | Jacobs vince a Lodz | “Voglio l’oro mondiale nei 100 | devo prendermelo”

(Di sabato 4 febbraio 2023)– La stagione 2023 di Marcellsi apre con il successo nella Orlen Cup di(Polonia). Il campione olimpico di Tokyo si impone abbastanza agevolmente nei 60 metri con il crono di 6.57 (quattro centesimi meglio della batteria, corsa in 6.61), al termine di una corsa priva di particolari difficoltà. L’azione dell’azzurro non è brillante, com’è normale in un debutto stagionale – peraltro giunto dopo un periodo di preparazione molto intenso – ma è efficace quanto basta per timbrare, dante, il primo cartellino dell’anno.reagisce discretamente allo sparo (0.170), e produce l’accelerazione sufficiente a portarsi al comando. Nel finale, il bresciano sembra non voler chiedere di più al suo debutto, chiudendo con relativa decontrazione davanti al polacco Dominiok Copec (6.60) e al ...

Debutto con vittoria in questo 2023 per Marcell, che taglia per primo il traguardo dei 60 metri alla Orlen Cup di Lodz 2023 , tappa Bronze del World Athletics Indoor Tour di. Il 28enne bi - campione olimpico di Tokyo ha corso la ...Una gara in totale controllo per, campione mondiale ed europeo nella distanza, che non ha preso rischi e ha centrato la diciannovesima vittoria di fila in questa specialità. La strada verso ...

A che ora corre Marcell Jacobs oggi: programma preciso batteria e finale, canali tv, programma in chiaro OA Sport

LIVE Atletica, Meeting Lodz 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince al debutto in 6"57. "Non sono soddisfatto" OA Sport

Atletica: Jacobs torna in pista a Lodz e vince la finale dei 60 in 6"57 Sport Mediaset

Marcell Jacobs vince con 6"57 i 60 metri a Lodz RaiNews

L'esordio stagionale di Lamont Marcell Jacobs a Lodz, in Polonia: batterie alle 17.10, finale alle 18.35 Eurosport IT

Lo sprinter azzurro, tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei di Monaco di Baviera, ha vinto in 657. Lo ha detto Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport “Il tempo mi soddisfa f ...La stagione 2023 di Marcell Jacobs si apre con il successo nella Orlen Cup di Lodz (Polonia). Il campione olimpico di Tokyo si impone abbastanza agevolmente nei 60 metri con il crono di 6.57 (quattro ...