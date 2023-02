Atalanta | Marelli sul rosso a Maehle | «eccessivo»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucaboccia il Var di Sassuolo-per ildi: «L’intervento del Var è forzato, cosi comeè il» L’ex arbitro ed opinionista di DAZN Lucaha parlato delrimediato dall’atalantino. Di seguito le sue parole «É un episodio che a mio parere andava valutato esclusivamente in campo ed il cartellinoper alcuni elementi da tener presente. Non stiamo parlando di un fallo volontario, perchèha cercato il pallone e dopo c’è stato l’impatto con la tibia di Berardi. Sul fermo immagine sembrapieno, ma in realtà non c’è velocità perchèha fatto solo due passi ...

Dagli studi di Dazn,era più propenso per un'ammonizione: 'Col fermo immagine può sembrare ... L'sarà così chiamata a giocare più di un'ora con l'uomo in meno. Per i nerazzurri sarà ...Marcenaro va in doppietta per Sassuolo -, gara di prima fascia. A commentare le designazioni c'è Luca. L'esperto di Dazn dice: "Spezia - Napoli è una gara di prima fascia, ...

La moviola sul cartellino rosso ai danni del difensore dell'Atalanta che tocca il pallone ma che viene espulso dopo la revisione al VAR.Un rosso destinato a far discutere quello sventolato stasera dall'arbitro Marcenaro a Maehle. Ecco cosa è successo ...