ASCOLTI TV 3 FEBBRAIO 2023 | DOMINA THE VOICE SENIOR 24 | 6% | CHIUDE FOSCA INNOCENTI 14% | QUARTO GRADO 7 | 6% | BENE INSINNA 27 | 1% E TRONI 27 | 2%

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 4 febbraio 2023)TV 3· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3234 37.43 PT – 7521 36.68 24 – 3346 38.72 PT – 8022 39.12 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 194 8.10 + 292 7.70Tg1 – 912 18.20Tg1 Mattina – 586 11.89UnoMattina – 812 17.68Storie Italiane – 853 19.53Storie Italiane – 889 16.89È Sempre Mezzogiorno! – 1687 16.96Tg1 + Tg1 Ec. – 3127 24.17 + 2428 18.80Pres. Oggi è un Altro Giorno – ndOggi è un Altro Giorno – 1669 15.20Paradiso delle Signore – 1931 21.50Tg1 + Pres. Vita in Diretta – 1642 18.60 + 1880 20.40Vita in Diretta – 2389 21.50L’Eredità – 3336 23.20L’Eredità – 4586 27.10Tg1 – 4853 24.75Soliti Ignoti – 4763 22.50The– 4065 24.60Tv7 + Viva Rai2! – 654 10.99 + 310 9.60 Prima Pagina – 596 18.40Tg5 – 1255 24.90Mattino 5 News – 1071 22.89Mattino 5 News – 909 ...