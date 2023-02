Ascoli Piceno | incidente in galleria in A14 | muore tennista paralimpico e due dei suoi figli

(Di sabato 4 febbraio 2023) Grave un terzo ragazzino Un terzo ragazzino, di 12 anni, è ricoverato in gravi condizioni: i medici sono stati costretti a intubarlo. Intanto è stato chiuso il tratto tra San Benedetto del Tronto e ...

Sarebbe questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto in direzione nord sull'A14 nella Galleria Castello a Grottammare () . Nei pressi di un cantiere segnalato si sono ..., incidente in galleria sulla A14: morti papà e due figli PRESIDIO DAVANTI AL CARCERE Cospito, a Opera manifestanti lanciano sassi e fumogeni per chiedere "una città delle persone" #...

Ascoli, esonerato allenatore Bucchi - Marche Agenzia ANSA

Ascoli Piceno, incidente in galleria sulla A14: morti papà e due figli TGCOM

Guida gastronomica ad Ascoli Piceno Elle Decor

Ascoli Piceno, lavori in Via Pretoriana. Regolamentazione della circolazione veicolare picenotime.it

Ascoli Piceno, il Caffè Meletti presenta il suo programma culturale: gli appuntamenti del primo semestre 2023 picenotime.it

Fatale la sconfitta in casa Cittadella ASCOLI PICENO (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta di questo pomeriggio per 3-0 al Tombolato contro il ...e due dei suoi tre figli minorenni le tre vittime del gravissimo incidente stradale registrato oggi sull'A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno). Una notizia che ha sconvolto la ...