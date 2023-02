Ascoli Piceno | incidente in galleria in A14 | morti papà e due bambini

Dramma in una galleria di Grottamare , in provincia di: un uomo e i suoi due figli, di 13 e 8 anni, sono morti nella mattinata di sabato 3 gennaio sulla A14, all'interno di una galleria, in seguito a un incidente frontale. Un altro ragazzino ...Grave un terzo ragazzino Un terzo ragazzino, di 12 anni, è ricoverato in gravi condizioni: i medici sono stati costretti a intubarlo. Intanto è stato chiuso il tratto tra San Benedetto del Tronto e ...

Altro colpo, quello messo a segno nelle ultime ore dalla polizia di Ascoli contro lo spaccio di droga. E’ stato arrestato, infatti, un 26enne ascolano che era stato indagato per detenzione di un ...Roma, 4 feb. (LaPresse) – Un terribile incidente stradale, che ha coinvolto più mezzi, è avvenuto nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno), ha provocato almeno tre morti nel tratto ...