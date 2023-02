Artifact | come funziona l’app ideata dai creatori di Instagram

(Di sabato 4 febbraio 2023) Kevin Systrom e Mike Krieger, fondatori di, hanno lanciato la nuova app, presentataun TikTok con le news, un mix tra un social network e un aggregatore di notizie.è ancora alla fase beta, si accede solo su invito ed è a disposizione di pochi utenti.il social cinese, propone al suo utente un feed di notizie sempre aggiornato, basato sulle precedenti attività, che sta per Artefatto, e anche un’unione delle parole Article, Fact e AI (Intelligenza Artificiale). Le notizie che compariranno sul feed potranno essere commentate e ripostate. Per ora non è prevista la possibilità di scrivere propri articoli. Le fonti, quindi, sono news pubblicate sulla rete. A differenza di Facebook e Twitter, che propongono post di utenti che seguiamo, ...

