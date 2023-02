(Di sabato 4 febbraio 2023) Debutto negativo con i Gunners per Jorginho. Domani il Manchester City sfida il Tottenham di Conte e può avvicinarsi alla ...

Debutto negativo con i Gunners per Jorginho. Domani il Manchester City sfida il Tottenham di Conte e può avvicinarsi alla ...Nell'anticipo di questo sabato della ventiduesima giornata di Premier League 2022/2023, l' Everton haper 1 - 0 la capolista. Risultato clamoroso a Goodison Park, dove la squadra di casa - reduce da un cambio in panchina, con Sean Dyche che ha rimpiazzato l'esonerato Frank Lampard - ...

Arsenal sconfitto dopo 5 mesi, l'Everton fa festa con Tarkowski: Premier riaperta QUOTIDIANO NAZIONALE

PREMIER LEAGUE - Arsenal sconfitto dopo cinque mesi, vince l ... Napoli Magazine

Premier League, Arsenal ko a sorpresa: Tarkowski trascina l'Everton Corriere dello Sport

Arsenal, Arteta dopo il KO con l'Everton: "Ci è mancata qualità negli ultimi 30 metri" TUTTO mercato WEB

La fuga dell'Arsenal: adesso i Gunners sognano la Premier Sportitalia

Buona la prima per Dyche sulla panchina dei Toffees: i Gunners incassano la seconda sconfitta in Premier e ora il City può andare a -2.Tonfo della capolista, mentre i padroni di casa tornano a vincere (con pieno merito) dopo tre mesi e mezzo con il nuovo tecnico Dyche in panchina ...