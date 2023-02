Applicare profumi invernali non solo sono sul tuo corpo | ecco due accessori top

Leggi su moltouomo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ci avevi mai pensato che il tuo profumo preferito potevi usarlo nonsu polso e collo? Anche l’applicazione del tuo miglior profumo di lusso da uomo preferito è un elemento che può contribuire a prolungarne la durata. Mentre spesso pensiamo all’applicazione diretta sulla pelle, non sempre infatti questa è la scelta più efficiente per prolungare la durata della fragranza. La chimica svolge un ruolo fondamentale nella persistenza dei, anche deiper uomo, e può essere massimizzata fissando la fragranza sulla pelle, ma anche sui tessuti. In questo modo, è possibile godere del proprio profumo preferito senza esagerare. Glida uomo con mixture di profumouna soluzione ideale per situazioni che richiedono delicatezza nell’utilizzo delle fragranze, come l’ufficio, i ...