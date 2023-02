Antonella Fiordelisi | nuovi attacchi al GF | “Non guarda in faccia nessuno”

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alcuni gieffini si scagliano ancora controrivolgendosi dure critiche nella casa del GF Vip, ecco cosa hanno detto Si dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip si è fatta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

... si è lasciata andare senza freni non solo sul suo 'pupillo' Edoardo Donnamaria, volto storico di Forum , ma anche sulla sua storia d'amore burrascosa con: Tv Talk, Barbara ...Barbara Palombelli , intervistata durante TVTalk , ha parlato di Edoardo Donnamaria , attuale concorrente del Grande Fratello Vip dove ha intrapreso una relazione (turbolenta) con. Barbara Palombelli "analizza" Donnamaria eal GF Vip Come ben sapete, Donnamaria prima del GF Vip era l'assistente di Forum e quindi, per questo motivo, Barbara ...

La convinzione di Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici pronunciate durante il Gf game night leggo.it

Grande Fratello Vip, anticipazioni 6 febbraio: Antonella Fiordelisi sfavorita al televoto Blasting News Italia

Gf Vip, Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi: e sul web scoppia il caso ilmattino.it

Pareva ormai cosa certa che Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, sarebbe entrato al Grande Fratello Vip. Il mental coach salernitano era ...Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi e scoppia un caso sul web. La sorella di Edoardo, anche lui concorrente del Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto la sua antipatia ...