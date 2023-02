Antonella Fiordelisi | denunciato l’ex Gianluca Benincasa per stalking

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 4 febbraio 2023), ex dicon cui ha avuto una relazione fino a poco prima del suo ingresso nel reality, non entrerà nella Casa del Gf Vip. Determinante sarebbe stato l’intervento del papà della ragazza, Stefano, che sarebbe riuscito a ottenere nei confronti del ragazzo un ordine restrittivo nei confronti della figlia per. L’uomo si era espresso a riguardo non appena si era iniziato a parlare della possibilità di vedere il salentino in veste di “ospite speciale” del programma e non aveva usato toni particolarmente morbidi. “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (ovviamente ...