Antonella Fiordalisi | il suo ex Gianluca non entrerà | “provvedimenti legali”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’ex diFiordelisi,Benincasa, nonal Gf Vip 7: ecco per quale motivoBenincasa, ex diFiordelisi, non potrà varcare la porta rossa del Gf Vip 7. A segnalare la notizia è Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram. Come anticipato da Rosica il suo ingresso nella casa è saltato per via di alcuniintrapresi dalla famiglia dell’influencer e gieffina di questa settima edizione. Ecco cosa scrive su Instagram l’investigatore social: “La famiglia diFiordelisi ha preso fortiche hanno causato lo stop diBenincasa”. Nei giorni scorsi infatti era circolata la notizia del suo ingresso nella casa del Gf Vip in qualità di ospite o ...