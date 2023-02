Anticipazioni Uomini e Donne del 4 02 23 | Ida Platano e Alessandro Vicinanza in studio | pesante lite con Riccardo Guarnieri

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ecco tutte lesul prossimo appuntamento di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram: Trono Classico: Lavinia Mauro ha portato in esterna Alessio Corvino e si sono baciati. Questa volta non hanno litigato e lui le ha anche portato un regalo come sorpresa. Hanno ballato insieme e si tenevano anche per mano. Lavinia ha fatto un’esterna anche con Alessio Campoli e si sono baciati sotto ad un piumone. In, Corvino chiede quanto manchi pet la scelta e lei dice che ora finalmente si sono decisi entrambi a fare dei passi verso di lei. Comunque, secondo lei ...

e donne, le. Caos in studio: Gloria lascia il programma, Maria caccia un cavaliere Gf Vip, Antonella Fiordelisi: il suo ex Gianluca Benincasa denunciato per stalking. 'Non ...scottanti ae Donne . Bufera nel Trono Over e in quello classico da cui molti corteggiatori sono andati via. Dopo l'ennesima lite con Riccardo Guarnieri , Gloria ha deciso di ...

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 3 febbraio Novella 2000

Uomini e Donne anticipazioni registrazione: Biagio cacciato da Maria De Filippi Tag24

Uomini e donne, le anticipazioni. Caos in studio: Gloria lascia il programma, Maria caccia un cavaliere ilmattino.it

Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione 3 febbraio 2023: la scelta di Federico tra Carola e Alice Canale Dieci

Stando alle anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne, Federico ha deciso di andare a riprendere Carola. Nella giornata di oggi sabato 4 febbraio 2023 si è tenuta una nuova ...Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Lavinia Alessio. Oggi 4 febbraio si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne ...