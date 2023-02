Andrea Silvestrone | chi era il papà e tennista paralimpico morto nel frontale in galleria | ' Se puoi sognarlo | puoi farlo'

(Di sabato 4 febbraio 2023) ', avvocato, pianista, figlio, marito, papa' di tre piccole meraviglie, vulcanico, imprevedibile e in guerra contro la sclerosi multipla'. Si descrive così sul profilo Twitter, ...

Il tennista in carrozzellaè morto insieme a due dei suoi tre figli in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di sabato 4 febbraio lungo l' autostrada A14, nel tratto compreso tra ...Si descrive così sul profilo Twitter,morto questa mattina assieme a due dei suoi tre figli in un tragico incidente stradale sull'A14, all'altezza di Grottammare . Sul profilo, una ...

Incidente in A14 a Grottammare: morti Andrea Silvestrone, atleta paralimpico, e due figli. Grave il terzo ilmessaggero.it

Incidente sulla A14, morti l’atleta paralimpico Andrea Silvestrone e due dei suoi figli. Ferito il terzo Il Fatto Quotidiano

Grottammare, incidente sulla A14: morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli Corriere della Sera

Incidente sulla A14: morto l'atleta paralimpico Andrea Silvestrone La Gazzetta dello Sport

Tragico schianto in A14, è Andrea Silvestrone una delle vittime: morti anche i due figli di 13 e 8 anni Cronache Maceratesi

Nello scontro in A14 in una galleria a Grottamare tra un tir e l'auto guidata dal 49enne. I ragazzi avevano 13 e 8 anni. Ferito l'altro fratello dodicenne ...Chi era Andrea Silvestrone, 49enne giocatore di tennis in carrozzina, morto insieme a due dei suoi tre figli minorenni sull’autostrada A14 ...