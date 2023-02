Anarchici | Speranza | ' squadrismo di governo | destra erede epoca più buia del Paese' **

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Sul caso Donzelli-Cospito, lasta dimostrando di essere degnadell'piùdel nostro". Lo ha detto Robertonel suo intervento all'Assemblea nazionale. "Usare e diffondere informazioni riservate per colpire deputati di opposizione è inaccettabile e richiede una risposta forte. Donzelli e Delmastro dovrebbero trarne le conseguenze e invece vanno all'attacco con un piglio che potremmo definire 'di', con la compiacenza di Nordio e della Presidente Meloni”, ha aggiunto il leader di Articolo 1.

