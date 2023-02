(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - Nella vicenda FdI-Pd sul caso Cospito "sono. La presidente del Consigliole, non è accettabile che la presidente del Consiglio nonleda un atteggiamento totalmente anti democratico". Lo ha detto Robertoall'Assemblea di Articolo 1.

Se c'è il rischio di saldature trae boss mafiosi contro il 41 bis, un governo serio ... con la compiacenza di Nordio e della presidente Meloni", dice Robertonel suo intervento di ......in difficoltà Nordio ora che forse sperava di non avere due opzioni sul suo tavolo Che la... Usuelli, Cospito - riferendosi alle violenze messe in atto dagliin Italia e all'estero -...

Anarchici: Speranza, ‘Meloni e Nordio compiacenti, premier prenda le distanze’ La Ragione

**Anarchici: Speranza, 'squadrismo di governo, destra erede epoca più buia del Paese'** La Sicilia

Anarchici, un fuoco di paglia - ItaliaOggi.it Italia Oggi

“Nordio come Ponzio Pilato, scoop banale di Donzelli e Delmastro: Cospito non è capo degli anarchici... Il Riformista

La Camera (FdI): "C'è voglia di cambiamento, per restituire speranza ... Centumcellae News

Livio Pepino, già magistrato e presidente di Magistratura democratica, ex membro del Csm, attualmente presidente di Volere la Luna ...Ci sono anche nove nostri concittadini tra le migliaia che si sono rivolte al ministro della Giustizia Nordio. Aumenta l’allerta, mentre a Bologna aperto un fascicolo dopo la chiamata anonima arrivata ...