(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Tutta la miaalla deputata Chiarae quella del gruppo Azione-Italia viva per le minacce ricevute. Lo ribadisco: lasia”. Così Raffaella, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato.

E se l'asse trae mafiosi resta oscuro, una saldatura (tentata) con certi collettivi antagonisti c'è. Anche nei licei. Da Azione - Italia Viva, Raffaellaribadisce che lo Stato non ...Roma, 30 gen. " "Ciò che sta accadendo non sono atti di protesta, si chiama terrorismo: lo Stato è sotto attacco e la risposta non può che essere ferma". Così Raffaella, Presidente del gruppo Azione - Italia Viva in Senato.

Anarchici: Paita, 'politica sia unita, solidarietà ad Appendino' OlbiaNotizie

Anarchici: Paita, ‘Stato non arretri di fronte a terrorismo’ Il Sannio Quotidiano

Cucchi dall'anarchico dopo il pellegrinaggio Pd. Sinistra isolata nei ... ilGiornale.it

Choc alla Sapienza. Manifesti stile Br per infangare i vertici dello ... ilGiornale.it

Veleni, divisioni, veline: quei giochi su via Arenula ilGiornale.it

Per il Viminale, è qualcosa di più. E se l'asse tra anarchici e mafiosi resta oscuro, una saldatura (tentata) con certi collettivi antagonisti c'è. Anche nei licei. Da Azione-Italia Viva, Raffaella ...La sinistra ha sposato la causa Cospito per la revoca del regime 41-bis a cui è sottoposto. Una delegazione formata da parlamentari di primissimo piano del Pd, lo scorso gennaio, è andata nel penitenz ...