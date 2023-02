Anarchici | Meloni | ' accuse sicuramente eccessive ma singolare indignazione Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Trovol'del Pd per un'accusaeccessiva, quando però la sinistra in passato ha mosso alla sottoscritta, leader dell'opposizione, ledi 'essere la mandante morale delle morti in mare' o di guidare un 'partito eversivo', per citarne alcune. Senza dimenticare quando esponenti istituzionali gridavano tra gli applausi che avremmo dovuto 'sputare sangue'". Lo scrive Giorgiain una lettera pubblicata sul sito del 'Corriere della sera'.