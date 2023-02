Anarchici in piazza in diverse città. Sassi e fumogeni al carcere di Opera

- Un gruppo di dimostranti ha lanciato sassi e fumogeni davanti al carcere dove Cospito è detenuto al 41 bis e in sciopero della fame contro il carcere duro. Corteo a Roma, con qualche tafferuglio con ...Lanci di bottiglie , atti di vandalismo e manifestanti fermati dalla polizia. Il corteo romano degliscesi inper protestare contro il 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito , ancora in sciopero della fame , ha registrato attimi di tensione tra i manifestanti presenti, circa 800 ...

Cospito, anarchici in piazza a Roma: tensioni con la polizia RomaToday

Corteo degli anarchici a Roma, scontri e tensioni AGI - Agenzia Italia

Cospito, anarchici in piazza: tensione a Milano, fumogeni contro reporter: un ferito | Scorta per Donzelli TGCOM

Cospito, anarchici in piazza a Roma. Striscione Il carcere uccide Tiscali Notizie

Cospito, corteo degli anarchici a piazza Vittorio a Roma: massima attenzione e controlli Corriere Roma

Scontri al corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie vers ...Lanci di bottiglie, atti di vandalismo e manifestanti fermati dalla polizia. Il corteo romano degli anarchici scesi in piazza per protestare contro il 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, ancora i ...