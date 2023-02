(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI - Almeno duecento manifestanti, riconducibili all'area anarchica, si sono radunati fuori dal carcere di-Opera in solidarietà di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto nel penitenziario in regime di 41 bis e in sciopero della fame da 108 giorni. L'ingresso della struttura carceraria piu' grande d'Italia è presidiata dal Reparto mobile della questura e il battaglione dei Carabinieri. "41 bis = tortura di stato", è uno degli striscioni dai solidali del teorico della Federazione anarchica informale. Alcuni partecipanti hanno contestato la presenza dei cronisti e operatori. "servi di questura e ministero" e "Sciacalli", alcuni delle frasi rivolte. "Il carcere uccide", "lo stato tortura - con Alfredo - contro il 41bis ed ergastolo", "Contro padroni e stato di Polizia solidarietà con chi si ribella": sono gli slogan scelti dagli ...

... il giovane fu fermato e controllato, di fronte a un bar, nei pressi diCasa Pia, dove c'era ... infatti, davanti al Tribunale, giovani e meno giovani, studenti, docenti, pensionati,e ...Nella capitale, glisi riuniranno aVittorio alle ore 15 e sfileranno fino aPorta san Giovanni. Lungo il percorso sono stati rimossi i cassonetti ed è stato vietato il ...

Anarchici in piazza, manifesti choc a La Sapienza Agenzia ANSA

Cospito, anarchici in piazza: manifesti choc alla Sapienza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cospito, anarchici in piazza: manifesti choc alla Sapienza Tiscali Notizie

Cospito, scorta per vicepresidente Copasir Donzelli | Anarchici in piazza, a Milano fumogeni contro i fotoreporter TGCOM

Anarchici in piazza a Roma e Milano, tensione con i giornalisti AGI - Agenzia Italia

Il presidio organizzato in piazza Duca d’Aosta a Milano a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di carcere duro attualmente nella casa di reclusione milanese di Opera, si è trasformato in ...Oltre a Roma, Napoli e Milano, diverse città italiane saranno interessate dalle proteste anarchiche. Le forze dell’ordine sono in allerta per eventuali risvolti violenti, mentre la rete anarchica si m ...