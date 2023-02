Anarchici | Gasparri | ' invito Meloni erga omnes | confermare 41 bis'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Più che condivisibile l'appello del presidente del Consiglio, Giorgia, ad abbassare i toni. Unche rivolge esplicitamente a trecentosessanta gradi,. Nessuno escluso. Ci vuole maggiore calma sia da parte della maggioranza che dall'opposizione, anche perché si sta pericolosamente riscaldando il clima. E quando dei ragazzini disinformati espongono manifesti in cui danno dell'assassino al Presidente della Repubblica e ad altre autorità, vuol dire che stiamo rasentando una soglia pericolosa. Glihanno già dato luogo a violenze negli anni passati e in questi giorni". Lo afferma il seantore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato. "L'-aggiunge- vale per tutti. Anche per chi, come il ...