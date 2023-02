Anarchici | Fontana | ' solidale con Appendino | massima fermezza da Istituzioni'

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere all'onorevole Chiarale espressioni della più sentita solidarietà per le minacce subite. Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto. Di fronte a chi alimenta questo clima di odio e di violenza occorre lada parte delle". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo

...dopo gli interventi di Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro mandando un messaggio a Luciano,... Italia sotto attacco degli. Furia Delmastro col Pd: "Inchinati alla mafia" La leader del ......d'Italia alle prossime regionali possa creare dei problemi al governatore lombardo Attilio: ... Non sono minacce di pseudo, di alcuni delinquenti che possono e devono far cambiare idea ...

Anarchici: Fontana, ‘a La Sapienza gesto vile e vergognoso’ La Ragione

Anarchici, come sono organizzati in Italia WIRED Italia

Protesta Cospito, nuova minaccia: "Ci sarà un attentato" • TAG24 Tag24

Anarchici: Fontana nomina giurì, presiede Costa, dovrà riferire entro 10 marzo La Ragione

Anarchici: Fontana, ‘nessun sindacato su parole deputati ma serve rispetto reciproco’ La Ragione

Alta tensione a Roma per la manifestazione degli anarchici in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis che poco dopo le 16 si ...Un gruppo di anarchici nel pomeriggio di oggi sabato 4 febbraio si è dato appuntamento fuori dal carcere di Opera in solidarietà ad Alfredo ...