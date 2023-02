(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Accusare una forza di opposizione di essersi inchinata al volere dei mafiosi è vergognoso, e aggrava la posizione di chi ha divulgato informazioni riservate per finalità di lotta politica". Lo dice Giuseppeal 'Fatto quotidiano'. "Giorgiaè la grande assente ingiustificata.dai giornalisti e si preoccupa più dire ifedelissimi Delmastro e Donzelli che la sicurezza dello Stato e delle istituzioni alle prese con mafia e terrorismo. Questa non può essere la strategia del presidente del Consiglio", spiega il leader del M5s. "FdI mira ad alimentare polemiche per evitare le necessarie dimissioni di due esponenti di governo che hanno messo a repentaglio la sicurezza dello Stato, e soprattutto la funzione preventiva repressiva che gli apparati dello ...

Strategia della tensione del governo". Giannini esagera su Meloni Intanto, secondo ... via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, viaVerde, ...Considerazioni condivise dal presidente del M5s, Giuseppe: "Fa rumore il silenzio di Meloni". ... Gli attacchiavvenuti in varie città sono "un problema che molti stanno sottovalutando - ...

L'affitto di Conte, Bonaccini in rosso, anarchici terroristi: il podio dei ... ilGiornale.it

Anarchici: Conte, ‘accuse al Pd vergognose, Meloni scappa e protegge i suoi’ La Ragione

**Anarchici: Conte, 'Meloni 'ha perso le parole', Donzelli e Delmastro ... SardiniaPost

Cospito, scorta per Ostellari, Delmastro e Donzelli. Opposizioni contro Meloni Sky Tg24

Carlo Nordio: sul 41-bis ad Alfredo Cospito non posso pronunciarmi oggi RaiNews

Lo scontro è stato innescato qualche giorno fa alla Camera dal deputato di Fdi Giovanni Donzelli. Appello Meloni all'unità. Anarchici in piazza, manifesti choc alla Sapienza a Roma FdI non ha abbassat ...Massima allerta a Roma per il corteo degli anarchici previsto oggi pomeriggio a piazza Vittorio. L’appuntamento è alle 15 nel quartiere ...