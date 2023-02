Anarchici | Borghi Pd | ' da Meloni vittimismo catacombale'

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "L'unità tra le forze politiche è la pre-condizione, essenziale, per un'efficace lotta alla mafia e al terrorismo. L'operato di Fratelli d'Italia ha puntato a infrangere questa coesione, attraverso accuse false e infamanti e l'uso spregiudicato e fazioso dei poteri dello Stato. Davanti a tutto ciò, la presidentenon trova nulla di meglio che immergersi in un, che tende a preservare la tribù d'origine a scapito delle istituzioni. C'è poco da girare l'Europa alla ricerca di un'etichetta diversa, se poi riemerge l'originaria sostanza". Lo dichiara il senatore del Pd Enrico

Gli attacchiavvenuti in varie città sono "un problema che molti stanno sottovalutando - ... Quello del Guardsigilli, ha commentao il responsabile sicurezza del Pd, Enrico, è stato "il ...Gli attacchiavvenuti in varie città sono "un problema che molti stanno sottovalutando - ... Quello del Guardsigilli, ha commentao il responsabile sicurezza del Pd, Enrico, è stato "il ...

Anarchici: Borghi (Pd), ‘Delmastro e Donzelli si dimettano, da Nordio copertura impacciata’ La Ragione

Caso Cospito, è scontro aperto Pd-FdI. Il Dap: «Atti non erano ... Corriere della Calabria

Giustizia - Caso Cospito, lo scontro FdI-Pd finisce in tribunale: i dem annunciano querele e richieste di risarcimento LaC news24

Caso anarchici, scontro Fdi-Pd. Appello della Meloni all'unità Gazzetta del Sud

In tribunale lo scontro FdI-Pd Online-News

Giorgia Meloni ha lanciato “un appello trasversale: non dividiamoci – ha detto – Richiamo tutti alla responsabilità”. Che è stato un modo per spostare il dibattito “su un altro livello”: perché il Pae ...Lo scontro è stato innescato qualche giorno fa alla Camera dal deputato di Fdi Giovanni Donzelli. Appello Meloni all'unità. Anarchici in piazza, manifesti choc alla Sapienza a Roma FdI non ha abbassat ...