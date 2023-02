Anarchici | Antoniozzi Fdi | ' sgomento per violenze a Milano e Roma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023), 4 feb. (Adnkronos) - "Le scene di violenza che si stanno registrando ada parte di gruppieversivi provocano. È necessario, come ha detto il nostro premier, che le forze estreme vengano isolate e non abbiano alcuna legittimità di ingresso nel dibattito politico". Lo afferma Alfredo, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Abbiamo dimostrato -aggiunge- senso di responsabilità e dello Stato, anche attraverso le dichiarazioni dei nostri due capogruppo, marcando la differenza tra critica politica e violenza inaccettabile, peraltro operata da chi protesta per revocare il 41 bis ai mafiosi".