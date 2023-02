Anarchici | Antoniozzi FdI | ' serve sinergia istituzionale | opposizione sia responsabile'

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Le parole del presidente Meloni sono sagge e opportune: la vicenda Cospito ha generato un attacco terroristico che deve vedere un fronte comune". Lo afferma Alfredovice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Chiediamo alle forze politiche disenso di responsabilità e unanella difesa della democrazia dalle insidie di gruppi eversivi che quotidianamente stanno aggredendo la nostra nazione con minacce, violenza e linguaggi da anni settanta", prosegue. "Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia - aggiunge ancora- hanno difeso non solo la misura del 41 bis, indispensabile contro mafiosi e criminali, ma anche l'indisponibilità assoluta dello Stato a essere interlocutore di chi usa l'eversione come mezzo di ricatto".

Lo afferma Alfredo, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le illazioni uscite sulla stampa nazionale circa l'invito di Cospito ai parlamentari Pd, che lo hanno visitato in carcere, di parlare con i mafiosi per discutere del 41 bis ...Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "La lettera minatoria fatta pervenire al direttore de 'Il Tirreno', la scritta hic et nunc, gli incidenti e gli attentati di ieri dimostrando che c'è un'ondata anarchica ev ...