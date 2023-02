“Allora io non capisco nulla” The Voice Senior | scoppia il caso sui coach | Antonella furiosa

Leggi su caffeinamagazine

The Voice Senior ritorna nel classico appuntamento del venerdì sera: dopo la puntata di mercoledì 1 febbraio, Antonella Clerici è tornata a fare compagnia al suo affezionato pubblico con lo show dedicato ai cantanti over 60, perché il talento non ha età e può essere riscoperto anche quando si è più adulti e maturi. Accanto alla conduttrice ci sono i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri. A The Voice Senior è ancora tempo della blind audition, le audizioni al buio in cui i giudici ascoltano senza vedere chi si esibisce e scelgono se girarsi o meno. Nella puntata di venerdì 3 febbraio arriva una donna di 62 anni, Patrizia Capone, tarantina che vive a Termoli. Ex sottufficiale della Polizia di Stato, ora è in pensione ed è innamorata della musica. Decide di portare sul palco il ...