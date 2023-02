(Di sabato 4 febbraio 2023): trama, cast e streaming delStasera, sabato 4 febbraio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda(Crimson Tide),del 1995 diretto da Tony Scott, con Denzel Washington e Gene Hackman. La colonna sonora delè di Hans Zimmer, che ha vinto un premio Grammy per il brano di testa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1995. Un capo ultranazionalista ceceno ha preso il controllo di una postazione di missili nucleari nella regione russa di Vladivostok e minaccia una guerra nucleare se il governo statunitense orusso tenteranno di opporsi. Al sottomarino nucleare americano classe Ohio USS Alabama, dotato di missili nucleari, è affidata la missione di pattugliare l’oceano Pacifico al largo ...

0 - 0 tra Cosenza e Ternana , mentre èper il Benevento, sconfitto in casa dal Venezia di Pojahnpalo, che tocca quota 9 gol in campionato. Infine, il Cittadella sconfigge l'Ascoli con ...Uscito nel 1995,con Denzel Washington e Gene Hackman è un thriller politico piuttosto amato, diretto da uno dei veterani del genere, il compianto Tony Scott . Immerso nelle tensioni che odoravano ancora ...

Allarme rosso, la vera storia del soldato che evitò una guerra nucleare ilGiornale.it

Allarme rosso con Denzel Washington, una storia che purtroppo non invecchia come potrebbe ComingSoon.it

Allarme rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI

Norma sulla precedenza, allarme rosso: da oggi un errore ti costa carissimo | Multe astronomiche SoloMotori

Allarme rosso Amici | Allievo in coma da 4 mesi: condizioni di salute allarmanti Fortementein.com

Allarme rosso di Tony Scott, interpretato da Denzel Washington e Gene Hackman, è un thriller politico con temi che sono purtroppo tornati di attualità. Un membro del cast ne ha parlato di recente.Stasera in TV, Sabato 4 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...